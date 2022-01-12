"Ніколи не бачили таких цифр": у Франції заявили про новий рекорд із COVID-захворюваності

"Ніколи не бачили таких цифр": у Франції заявили про новий рекорд із COVID-захворюваності

Новий штам COVID-19 "Омікрон" вже став домінантним у Франції.

У Франції у вівторок, 11 січня, зафіксуали 368 149 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень від початку пандемії.

Про це повідомляє AFP.

Попередній рекорд в країні встановили 5 січня, коли впродовж доби позитивні результати тестів на коронавірус отримали 332 252 людини. Відтоді у Франції ще два дні поспіль денний показник хворих перевищував 300 тисяч.

Зазначається, що новий штам COVID-19 "Омікрон" вже став домінантним у Франції, а семиденне ковзне середнє значення нових випадків захворювання у вівторок зросло до пона 280 тисяч.

"Ми ніколи раніше не бачили таких цифр від початку кризи в галузі охорони здоров'я", - підкреслив французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

До середини січня уряд країни сподівається запровадити так звану "перепустку вакцинації", яка зробить COVID-щеплення обов'язковим для всіх, хто хоче ходити до ресторанів або відвідувати заходи у приміщенні.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.