Ніколи не купуйте валізи цих кольорів: в аеропорту порадили, як уникнути проблем із багажем

Щоб багаж не загубився, зробіть валізу яскравою і легко впізнаваною.

Співробітники аеропорту розповіли, що пасажири літаків часто припускаються неочевидної помилки, внаслідок якої їхній багаж втрачається, а відпустка з прекрасного відпочинку перетворюється на виснажливе нервування. При цьому уникнути прикрої помилки можна без особливих зусиль.

Про це пише The Sun.

На думку досвідчених співробітників аеропорту, проблем зі втратою і пошуком багажу найчастіше можна уникнути, якщо ваша валіза "правильного" кольору. Більшість злодюжок, які промишляють в аеропорту, навіть не подумають вкрасти вашу валізу, якщо вона буде яскравого кольору або з якимось унікальним оформленням. Такий багаж привертає непотрібну зловмисникам увагу, тому вони швидше виберуть одну з десятків безликих темних валіз, які практично неможливо відрізнити одна від одної на стрічці видачі багажу.

За словами співробітників аеропорту, мандрівникам краще зовсім не використовувати чорні валізи, тому що їх важко відрізнити одну від одної, і пошуки свого багажу найчастіше займають дуже багато часу.

Тому ніколи не купуйте валізи цих кольорів:

чорний;

сірий;

синій;

темно-коричневий.

Якщо ви вже купили таку валізу, не поспішайте засмучуватися – ситуацію можна виправити.

"Зробіть так, щоб вам було легше помітити ваш багаж на стрічці видачі, особливо якщо ваша валіза чорного, темно-синього або сірого кольору, як у 99,9% пасажирів", — порадив начальник аеропорту Франкфурта Стефан Шульте.

Зробіть валізу впізнаваною своїми руками. Для цього можна використати:

яскраві наклейки;

чохол для валізи з незвичайним принтом;

різнокольорові багажні бирки або стрічки на ручку.

Ви навіть можете дати волю своїй фантазії та розфарбувати свою валізу – чим унікальніше та яскравіше, тим краще.

Крім того, при покупці валізи також потрібно звертати увагу на міцність матеріалу, з якого вона виготовлена, щоб уникнути неприємних ситуацій та не зіпсувати враження про поїздку.

Нагадаємо, звичайний авіапереліт може принести як негативні, так і позитивні емоції. Бортпровідники радять дієві лайфгаки, які допоможуть отримати задоволення від польоту та зробити його максимально комфортним.

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