Ніколи не можна озиратися на Москву: Зеленський емоційно виступив на площі у Вільнюсі

Зеленський наголосив, що завдяки українським захисникам ніколи не буде депортації з балтійських країн до Сибіру, а литовцям не доведеться воювати проти російських солдатів

У вівторок, 11 липня, президент Володимир Зеленський виступив перед багатолюдним мітингом на підтримку Україну у Вільнюсі.

Перед своїм виступом Зеленський вигукнув "Слава Україні", на що площа йому гучно відповіла "Героям Слава". Президент пожартував, що почуває себе у Вільнюсі "як вдома".

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"Тут, у Вільнюсі, ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти. І знають, що безпека – це разом з Україною. Дякую вам за чітку позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять: ми вже союзники. І Україна захистить і свою, і вашу свободу. І ніколи, і нікому не можна озиратися на Москву", – наголосив глава держави.

Зеленський привіз з собою український прапор, надісланий із охопленого боями міста Бахмута, сказавши, що це символ того, що Литві та решті Європи ніколи не доведеться воювати з російськими солдатами, тому що в Європі не буде війни.

"Сьогодні у Вільнюсі – бойовий прапор із Бахмута. І він означає, що ніколи знову литовцям не доведеться воювати проти російських солдатів. Це означає, що ніколи не буде депортації з балтійських країн до Сибіру. Ніколи знову не буде поділів Польщі й приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків у Празі та "зимових війн" проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій у Європі більше не буде", – гучно сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості і справедливості бажання України вступити до НАТО.

"Сьогодні я поїхав в дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо всі... Хіба це завелике бажання. НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим", – сказав президент.

За його словами, в руїнах Бахмута та на полях інших битв в Україні залишаться розбитими російські імперські амбіції.