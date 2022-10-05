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"Ніколи не визнаємо анексію": у Британії заявили про цілковиту підтримку України

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"Ніколи не визнаємо анексію": у Британії заявили про цілковиту підтримку України

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі заявив, що його країна до останнього підтримуватиме українців у війні, яку розпочала Росія.

За його словами, Лондон буде з Україною доки війна не буде виграна українським народом. Він наголосив, що підтримка триватиме, поки не буде відновлено територіальну цілісність нашої держави.

Про це дипломат сказав у своїй промові на конференції Консервативної партії, повідомляє видання Sky News.

"Ми будемо їх підтримувати, поки останній російський танк не відтягне останній український тягач", - наголосив Клеверлі.

Британський голова МЗС зауважив, що потрібна стратегічна витривалість, щоб довести підтримку Києва до кінця. Якщо цього не буде зроблено, кожен потенційний агресор отримає повідомлення, що рішучість світу крихка, додав він.

"І якщо ви слухаєте цю промову, пане Путін або пане Лавров, дозвольте мені сказати чітко: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, або Донецька, або Херсона, або Запоріжжя, або Криму", - наголосив Джеймса Клеверлі.

Як повідомлялося, німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок вважає, що наразі немає шансів на те, що переговори покладуть кінець війні, яку Росія розпочала проти України. За словами дипломатки, пропозиції російського президента-диктатора Володимира Путіна протилежні миру.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
775
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