"Ніколи не забуду": віцепрем'єрка Швеції розповіла про зустріч з українським військовим, який втратив ноги

Віцепрем'єрка Швеції Ебба Буш на саміті миру у Швейцарії заявила, що війна в Україні змусила її країну передивитись політику нейтралітету.

Віцепрем'єрка Швеції Ебба Буш під час саміту миру в Швейцарії згадала свою розмову з українським військовослужбовцем.

"Я ніколи, ніколи не забуду слова молодого українського солдата, з яким мені довелося зустрітися в Києві. Він служив у 79 -й десантно-штурмовій бригаді на фронті, втратив ноги, йому ампутували всього кілька тижнів тому, до нашої зустрічі. Його звуть Олександр. Він подивився мені просто у вічі і сказав: "Запам'ятайте, Путін не зупиниться в Україні". І я говорю це з деякою підставою, маючи Росію як сусіда", – розповіла Буш.

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За її словами, повномасштабне вторгнення Росії до України змусило Швецію і Фінляндію переглянути політику нейтралітету і домагатися гарантій членства в НАТО.

Ебба Буш запевнила, що її країна бажає миру в Україні, але не такого миру, який призведе до відновлення конфлікту, а міцного миру.

Нагадаємо, 15 червня у Швейцарії розпочався Всесвітній саміт миру, на якому присутні представники близько ста країн.

Про головні заяви першого дня Саміту миру читайте на ТСН.ua.

Сьогодні, 16 червня, президент Зеленський заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення Другого саміту миру.

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