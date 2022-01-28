"Ніколи раніше не було більшого ризику тотальної війни": Бренсон закликав світових бізнесменів об’єднатись проти Росії

"Ніколи раніше не було більшого ризику тотальної війни": Бренсон закликав світових бізнесменів об’єднатись проти Росії

Бренсон каже, що під час приватних розмов росіяни виступали проти військового вторгнення до України, проте жоден з них не бажав виказати свою позицію публічно.

Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України на тлі нарощення агресії з боку Росії.

Про це він написав у своїй статті.

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"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, котра намагається порушити суверенітет іншої", — написав Бренсон.

За словами Бренсона, лідери бізнесу у всьому світі з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військ і техніки на кордоні України. Проте ніколи раніше "н е було більшого ризику тотальної війни на європейській землі, яка не служить справедливій чи законній цілі".

"Наразі будь-кому з нас важко приховати своє обурення. Що в 2022 році робить одна країна, збираючи танки біля кордонів іншої?", — пише бізнесмен.

Бренсон пригадав, що вісім років тому він, спільно з іншими світовими бізнесменами, почали докладати зусиль, аби мобілізувати лідерів російського та українського бізнесу ініціювати мирне врегулювання конфлікту між своїми країнами.

"Я пам’ятаю численні глибокі зустрічі та дзвінки з лідерами та експертами в політиці та бізнесі, і ми набагато краще розуміли динаміку влади, що підігріває цей конфлікт", — розповідає Бренсон.

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За його словами, жоден з росіян, з якими бізнесмени розмовляли, хоч приватно і виступав проти російського військового втручання, проте не бажав виказати свою позицію публічно.

"Ми оприлюднили заяву бізнесу, яку з радістю підписали західні та українські бізнесмени, але нам не вдалося отримати жодного підпису від Росії, оскільки їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великим", — пояснює мільярдер.

Бренсон пише, що всі, з ким він з цього приводу спілкувався, були єдиними у думці, що будь-яка війна між Росією та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки. Він наголосив, що українці лише "захищатимуть свої домівки, села та міста".

"По-перше, це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу та зруйнує російську економіку. І, звичайно, це завдасть величезної шкоди та страждань людям, молодим і літнім, які намагаються жити в мирі по обидва боки кордону. Як завжди, основний тягар агресії нестиме мирне населення", — написав бізнесмен.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Москву, аби обговорити нормалізацію відносин.

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