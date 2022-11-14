Ніколи такого не було – і ось знову: Угорщина відмовилася тренувати українських бійців в межах місії ЄС

Угорщина, яка підтримує дружні відносини із країною-терористкою Росією, відмовилася тренувати українських військових у межах місії ЄС, а також не фінансуватиме цю тренувальну місію.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто в ефірі одного з місцевих телеканалів.

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"Ми не беремо участі у навчанні українських військовослужбовців і не вносимо до цієї місії жодних фінансових коштів", - сказав міністр.

Він наголосив, що його країна закликає Росію та Україну врегулювати війну дипломатично - вести переговори. Окрім цього, очільник МЗС додав, що під час голосування щодо ухвалення рішення про тренувальну місію для українських сил Угорщина утрималася.

Варто зазначити, що тренувальна місія розрахована на два роки. На навчання ЄС має виділити 106,7 млн євро. Тренування українських військовослужбовців планується проводити у Польщі та Німеччині.

Відносини Росії та Угорщини

Угорщина підтримує хороші дипломатичні відносини з Росією. Навіть після вторгнення Путіна до України та відкриття жахливих воєнних злочинів Угорщина продовжує підтримувати з нею дружні дипломатичні відносини.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана називають другом російського диктатора Путіна. Він неодноразово закликав ЄС скасувати антиросійські санкції, запроваджені через агресію до України.

Нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, назвавши їх “невдалими”, і спробував пояснити, чому він, як лідер Угорщини, закликає до припинення вогню в Україні та мирних переговорів.

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