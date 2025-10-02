Українець кинувся на поліцейську машину зубами, правоохоронці не могли повірити в це / © rmf24.pl

Реклама

У Польщі 28-річний українець вчинив такий переполох, що навіть поліцейські заявили — ніколи раніше не чули про щось подібне.

Про це пишуть польські видання RMF24 і Fakt.

Повідомляється, що п’яний українець погрожував злочинними намірами двом своїм співітчизникамм. На місце події негайно було направлено патруль.

Реклама

Агресивний 28-річний учасник інциденту після того, як його супроводили до поліцейської машини, все ще відмовлявся заспокоюватися і завдав досить незвичайної шкоди майну. Українець вилив свою злість на дверях поліцейського автомобіля, схопивши зубами ущільнювач, і відкусив його шматок, також пошкодивши лакофарбове покриття.

Як наголошує поліція, патрульні працюють у різних умовах і провели сотні втручань, але з кусанням авто вони зіткнулися вперше.

Войовничого громадянина України було взято під варту поліцією. У відділку поліції йому висунули три звинувачення у погрозах злочином і заподіянні майнової шкоди.

Виявилося, що чоловік раніше мав проблеми з законом у Польщі. Тому у вівторок, 30 вересня, 28-річного молодика передали українській прикордонній службі. Чи мобілізували його одразу на кордоні, наразі невідомо.

Реклама

Раніше з Польщі депортували українця, який розмістив у Мережі відеоролик з погрозами підпалу через скасування фінансової допомоги.