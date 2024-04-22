"Нікому не раджу туди їхати": російський військовий розповів про те, як дивом вижив в Україні (відео)

За словами окупанта, його "просто кинули вперед".

Російський військовий з Північної Осетії розповів про те, як йому вдалося вижити в Україні. Він потрапив у полон на Запорізькому напрямку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Полонений армії РФ розповів, як вижив в Україні

"Мене хотіли анулювати"

46-річний Олег Кокоєв родом із Північної Осетії, село Ельхотове. Він є стрільцем 70-го мотострілецького полку, потрапив у полон на Запорізькому напрямку. За словами солдата, він підписав контракт із МО РФ "замість" чергового тюремного терміну.

Кокоєв розповів, що мав конфлікт з інструктором-вагнерівцем, який вирішив його "анулювати". Так, останній спеціально відправив солдата на мотоциклі штурмувати позиції ЗСУ - без зброї та засобів захисту. Розрахунок був на те, що живим він не повернеться.

Окупант був здивований, що в полоні до нього ставлення набагато краще, ніж з боку командирів в армії РФ, хоча російських військових регулярно агітують не здаватися в полон, лякаючи тим, що українці нібито знущатимуться з них.

Раніше полонений з армії РФ розповів про ставлення кадировців до росіян.

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