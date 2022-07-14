Нікому не скажу, крім Зеленського: президент Бразилії заявив, що знає, як припинити війну РФ проти України

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що знає, як врегулювати війну між Росією і Україною і пообіцяв поділитися своїми ідеями з українським колегою Володимиром Зеленським. Телефонну розмову з Зеленським Болносару має намір провести наступного тижня.

Про це пише Reuters.

"Я скажу йому свою думку, те, що я думаю. Рішення цього (вирішення війни. – Ред.). Я знаю, як це можна вирішити. Але я нікому не скажу", – сказав Болсонару.

"Виршення цієї справи (війни РФ проти України. – Ред.) буде схоже на те, як закінчилася війна Аргентини з Великою Британією в 1982 році", — додав він, не надавши додаткових подробиць.

У 1982 році між Аргентиною та Британією відбувся короткий конфлікт за контролем над Фолклендськими островами в південній Атлантиці, відомими в Аргентині як Мальвінські. Це почалося в квітні 1982 року, коли аргентинські війська висадилися на контрольованих Лондоном островах, і Британія послала військово-морську оперативну групу, щоб відбити їх. Погано оснащені аргентинські війська мали мало шансів, і через два місяці Аргентина капітулювала.

Телефонна розмова Зеленського з Болсонару запланована на понеділок, 18 липня.

Президент Бразилії відвідав Путіна в Москві в лютому, за кілька днів до вторгнення Росії в Україну. Болсонару досі займає нейтральну позицію щодо війни, оскільки Бразилія прагне продовжувати вести справи з Росією.

Раніше міністр закордонних справ цієї країни заявив, що Бразилія прагне купувати якомога більше дизельного палива в Росії. Також РФ є великим постачальником добрив для південноамериканського сільського господарства.

Нагадаємо, що Бразилія запровадить "гуманітарний паспорт" для українських біженців.

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