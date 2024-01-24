"Нікому взагалі не потрібна ця "велика Росія": Піонтковський назвав найбільшу помилку Путіна

Підписання президентом України Володимиром Зеленським указу про надання можливості отримати громадянство усім етнічним українцям, зокрема, які живуть на території Росії, є хорошим асиметричним кроком, що не змінює офіційну позицію України та її союзників щодо відновлення територіальної цілісності України у межах 1991 року.

Про це політолог Андрій Піонтковський сказав у інтерв'ю "24 Каналу".

За словами експерта, зрозуміло, що Україна не прагне параду ЗСУ на Красній площі. Перемога полягатиме у відновленні державного кордону України 1991 року.

"Ніхто не втручатиметься у внутрішні справи Росії, ніхто туди не полізе, бо там таке почнеться, що, Боже збав. Рамзан Кадиров оголосить свою незалежність Чечні наступного дня, як і ще низка республік Північного Кавказу. Ми бачимо, що й у Поволжі національний рух також масштабний, – сказав Андрій Піонтковський.

За словами Піонтковського, станеться третій розпад Росії, який вже двічі відкладався:

Політолог нагадав, що перший стався 1917-1918 рр.

Вдруге це відбулося 1991-го.

"Але Путін вирішив, що це була, виявляється, "найбільша геополітична катастрофа" XX століття. Він подумав, якщо більшовикам вдалося все це відновити, то чому мені не вдасться? Але більшовики пропонували українському християнинові не національну українську ідею, а урочистість, справедливість, робочі християни у всьому світі тощо. У це багато хто повірив", – розповів Андрій Піонтковський.

Зараз Путін, за словами політолога, пропонує українцям, а також литовцям, білорусам, вірменам так звану "велику Росію", яка нікому не потрібна.

"Нікому взагалі не потрібна ця "Велика Росія". Це найбільша помилка Путіна. Йому здалося, що він може так само як і більшовики все відновити з легкістю", – заявив експерт.

Тому, зауважив він, зараз третій розпад так званої "Російської імперії" неминучий.

"Я думаю, що багато територій Росії знайдуть для себе порятунок у цьому бурхливому розвалі, у приєднанні до європейської держави, що процвітає", – сказав Піонтковський.

Експерт назвав "правильним вкиданням" інформацію про відновлення національних кордонів.

"Але не варто на ньому зараз акцентувати, на цьому етапі війни. Однак це такий собі меседж на майбутнє", – додав Піонтковський.

Додамо, що в Україні запроваджуватимуть інститут множинного громадянства. Такий законопроєкт анонсував глава держави Володимир Зеленський. У "Слузі народу" кажуть, що ініціатива може бути схвалена 2024 року, і наголошують на її перевагах.

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про множинне громадянство.

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