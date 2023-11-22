“Німці не брали в облогу кордони”: бізнесмен нагадав, як польські перевізники завоювали європейський ринок

У 1990-х більшу частину вантажів по всій Європі перевозили німецькі, італійські та французькі водії фур, і саме вони на цьому заробляли.

У 2000-х роках польські перевізники своїми низькими цінами і кращою якістю витіснили з ринку вантажних автоперевезень німців, французів та італійців. Але це не викликало такої ганебної реакції — ніхто не блокував через це кордонів Польщі.

Про це нагадав у своєму дописі на Facebook український бізнесмен та блогер Олексій Давиденко.

За його словами, у 1990-х більшу частину вантажів по всій Європі перевозили німецькі, італійські та французькі водії фур, і саме вони на цьому заробляли. Польські перевізники витіснили їх, тому що готові були працювати більше і заробляти менше.

У відповідь ні французи, ні німці не брали в облогу польські кордони, щоб блокували польські фури і знущатися з польських водіїв і споживачів.

“Те, що зараз роблять поляки з блокуванням України - це не дружба і не сусідські відносини. Навіть без війни. Навіть якби це були мирні часі. І це не має жодного відношення до ринкової економіки і європейських цінностей”, - написав він.

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Олексій Давиденко наголосив, що через війну в Україні закриті морські порти та аеропорти, тому всю логістику тепер побудовано через аеропорти і морські порти Польщі - “бо вони наші добрі сусіди”.

“Ми їм платимо портові збори, ми користуємося їх ліцензійними і митними складами, ми часто завантажуємо в їх літаки і піднімаємо їх економіку”, - зазначив бізнесмен.

За його інформацією, два місяці тому привезти контейнер з Ґданська до Києва коштувало 1500€, а зараз 6000€, тобто вартість перевезень зросла в 4 рази - бо все стоїть.

"Українці - не дармоїди"

“Поляки все заблокували і фактично взяли нас в облогу. А насправді наші водії і наші перевізники - це поляки зразка кінця 90-х. Наші голодні до роботи. Наші готові довозити швидше. Наші готові працювати дешевше. Це ринок. І ринок сьогодні обирає українців”, - наполягає Олексій Давиденко.

Він також нагадав, що українці - не тільки біженці і не тільки підприємці.

“Там в Польщі працюють і платять податки десятки тисяч простих українців. Наші громадяни залишають там гроші на АЗС, зупиняються в їх готелях, роблять покупки в їхніх магазинах, харчуються в їхніх ресторанах, купують квитки на їхні потяги, автобуси і літаки. Досить ховати очі і боятися казати правду. Наші люди не дармоїди, не прокажені. Фактично, наші громадяни піднімають економіку Польщі своєю працею і своїми витратами там”, - підкреслив бізнесмен.

Нагадаємо, лідер протесту польських перевізників Рафал Меклер із ультраправого Національного руху анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску на кордоні з Україною. Від четверга, 23 листопада, пункт пропуску "Медика-Шегині" перевізники блокуватимуть разом із польськими фермерами.

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