Німці розуміють, що могли опинитись на місці українців, тому готові допомагати надалі — Бербок

Бербок заявила, що економічні проблеми Німеччини залежать не тільки від війни в Україні.

Суспільство Німеччини підтримує Україну та не відчуває внутрішньої втоми, пори певні економічні труднощі.

Також читайте Російська пропаганда закликає знищити ГТС України, щоб помститись Німеччині

Про це заявила голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує CNN.

Вона зазначила, що висока інфляція торкнулась не лише Німеччини, оскільки це явище є глобальним. Крім того, вона нагадала, що раніше німецька економіка була значною мірою залежною від постачання газу та інших енергоресурсів з Росії.

Бербок заявила, що переважна більшість німців розуміють після вторгнення Росії до України, що вони могли бути на місці українців. На питання про те чи відбувають німці внутрішню втомі, вона відповіла: "Ні".

"У такі часи ви повинні ухвалити правильне рішення, щоб підтримати Україну, мир. Але ви повинні пояснити людям, чому ми повинні це робити. Ви також повинні працювати з іншими соціальними програмами, щоб протидіяти негативним наслідкам для звичайних людей і сімей. І це те, що ми намагаємося робити", - розповіла міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям від 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що у Німеччині спростували російський фейк про нібито танковий екіпаж Бундесверу в Україні.

Читайте також: