Німеччина, Австрія та Франція закликали своїх громадян терміново залишити Україну

Німеччина, Австрія та Франція закликали своїх громадян терміново залишити Україну

Німцям радять виїхати з будь-якого регіону України, австрійцям – з усіх регіонів, крім західних, а французам – зі східних.

Міністерства закордонних справ Німеччини, Австрії та Франції 19 лютого опублікували рекомендації своїм громадянам невідкладно залишити територію України через загрозу російського вторгнення.

"Напруга між Росією та Україною продовжує загострюватися на тлі масової присутності та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України. Військовий конфлікт можливий у будь-який момент. У разі нападу Росії на Україну, можливості для підтримки громадян Німеччини дуже обмежені", – йдеться у повідомленні німецького МЗС.

"Увага! Попередження про подорожі до України. Усіх австрійців закликають негайно залишити країну, за винятком західних районів. У надзвичайних консульських ситуаціях Посольство Австрії в Києві надає підтримку на місці!" – повідомили в австрійському МЗС.

"В умовах напруженості, викликаної скупченням російських військ біля кордонів України та почастішанням порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на сході країни, рекомендовано виявляти підвищену пильність і не виходити на прикордонні райони на півночі і сході країни. Громадянам Франції, які перебувають у Харківській, Луганській і Донецькій областях, наполегливо рекомендовано залишити ці райони невідкладно", -– зазначається у повідомленні французького МЗС.

Там також рекомендували всім громадянам Франції, для перебування яких в Україні немає вагомих підстав, залишити країну та відкласти всі поїздки туди.

Нагадаємо, 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть до зони ймовірного конфлікту.

Після цього понад десяток держав світу закликали своїх громадян залишити Україну.

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