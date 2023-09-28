Німеччина бере зобов'язання захистити країни Балтії від РФ

Зокрема, йдеться про військову допомогу, якщо це буде необхідно.
У Міністерстві оборони Німеччини запевнили союзників по НАТО, що у разі необхідності готові захистити країни Балтії від Росії.
Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Балтійської конференції з питань оборони в Таллінні, повідомляє DPA.
Він додав, що йдеться про військову допомогу.
"Німеччина бере на себе відповідальність. І Німеччина бере на себе роль лідера", – сказав Пісторіус.
Міністр оборони ФРН повідомив, що Берлін планує розмістити на постійній основі бригади Бундесверу в Литві. За його словами, йдеться про чотири тисячі військовослужбовців, а також членів їхніх родин. Усі деталі мають бути узгоджені до кінця року.
Нагадаємо, Литва, Латвія, Естонія та ще деякі країни Європи запровадили заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами.
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