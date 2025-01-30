Німеччина більше не живе у мирний час: тривожна заява генерала бундесверу

Німецький генерал припускає, що Росія спеціально перевіряє механізми реагування на різні загрози.

Голова оперативного командування німецької армії Александр Зольфранк попередив про посилення спроб Росії порушити мирне життя в Німеччині.

Про це він говорив у четвер, 30 січня, в інтерв'ю агентству DPA, передає німецьке видання n-tv.

“Ми більше не живемо в мирний час. Ми спостерігаємо ворожу діяльність проти бундесверу в Німеччині, проти інфраструктури, включно зі шпигунською діяльністю", - сказав німецький генерал.

Також читайте У НАТО почали готувати план на випадок Третьої світової війни: що він передбачає

Зольфранк зокрема повідомив про “спроби проникнення” на об’єкти бундесверу та загрози з повітря.

“Ми неодноразово спостерігали безпілотники в районах, де їх не повинно бути”, — сказав він.

Водночас генерал німецької армії нагадав про нові інциденти з обірваними кабелями у Балтійському морі, про які, за його словами, “ми досі точно не знаємо, як це сталося або хто стоїть за цим”.

“Але вже є підозри щодо того, як це могло статися, і ми усвідомлюємо, що за ними явно стоїть злий намір”, — сказав Зольфранк.

За його словами, за останні місяці та тижні кількість таких інцидентів зросла.

"Це виходить на рівень сприйняття нашого населення. Це приховане відчуття загрози військової ескалації з Росією вже є", - сказав Зольфранк, додавши, що справедливо було б підвищити обізнаність про ситуацію.

Генерал припускає, що Росія спеціально перевіряє механізми реагування на збої та готовність їм протидіяти, а також випробовує соціальну та політичну єдність.

“Ми фактично перебуваємо в стратегічному протистоянні з Росією”, – наголосив він.

Александр Зольфранк стверджує, що Росія використовує усі можливі засоби, щоб завдати шкоди Німеччині та НАТО, але нижче порогу військового конфлікту.

“Є кібератаки, є пошкодження майна, є шпигунство та цілеспрямована дезінформація. Вони [росіяни] використовують весь спектр можливостей, за одним винятком: класична атака звичайними збройними силами — наразі”, - заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає, що в 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.

Читайте також: