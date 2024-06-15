Німеччина блокує новий пакет санкцій проти РФ через товари подвійного призначення

Німеччина вважає, що через нові обмеження її бізнес постраждає.

Країни Євросоюзу не змогли узгодити новий пакет санкцій проти Росії через опір Німеччини.

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Про це повідомляє Politico з посиланням на шістьох дипломатів ЄС.

У повідомленні вказується, що під час засідання представники Німеччини висловили стурбованість розширенням заходів, які змусили б компанії Євросоюзу гарантувати, що їхні клієнти не будуть перепродавати санкційні товари до Росії.

У Берліні вважають що німецький бізнес постраждає, якщо ці заходи будуть введені проти продукції подвійного призначення, наприклад хімікатів чи обладнання для металообробки.

Повідомляється, що Європейська комісія веде переговори з Німеччиною, аби переконати її зняти вето.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США введуть додаткові санкції проти країн, які допомагають російському ВПК.

Крім того, ми раніше інформували, що дві країни ЄС намагаються завадити перекриттю потоку розкішних авто до Росії.

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