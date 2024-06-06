Німеччина дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ: Шольц пояснив рішення

Водночас Шольц запевнив німецьких громадян, що зробить усе, щоб їхня країна не була втягнута у війну Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що, згідно з міжнародним правом, Україна має законне право "захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян".

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі у четвер, 6 червня, передає Tagesschau.

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Політик наголосив, що Росія відкрила новий фронт проти українського міста Харкова біля кордону з Росією, пояснив він.

"Україна також може використовувати ту зброю, яку ми постачаємо та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародно-правових зобов’язань", – підкреслив Шольц.

Водночас Шольц запевнив німецьких громадян, що зробить усе, щоб їхня країна не була втягнута у війну Росії проти України.

"Це правильно тісно координувати дії з нашими партнерами та союзниками знову і знову, перш ніж ухвалювати такі далекосяжні рішення. Громадяни можуть розраховувати на те, що ми будемо діяти виважено, що ми ретельно зважимо всі ризики. Я на цьому стою як канцлер, який відданий миру та безпеці Німеччини", - запевнив німецький канцлер.

Шольц підкреслив, що він як канцлер несе відповідальність за те, щоб "жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не пережила війни в нашій країні. Для мене це абсолютний пріоритет".

Нагадаємо, м инулого тижня після довгих роздумів Німеччина дозволила Україні використовувати свою зброю по цілях у прикордонній зоні Росії. Варто додати, раніше на цей крок пішов уряд США.

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