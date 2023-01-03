Німеччина готова віддати заморожені російські активи для відбудови України, але є умови – Bloomberg

Поки що Берлін не зайняв офіційної позиції щодо конфіскації російських активів через розбіжності у правлячій коаліції.

Німеччини може направити заморожені російські активи на відновлення України, якщо для цього буде юридична підстава і союзники діятимуть так само.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Зазначаєтся, що уряд канцлера Олафа Шольца загалом підтримує вимогу України про військові репарації від РФ, але ще не зайняв офіційної позиції щодо конфіскації російських активів через розбіжності у правлячій коаліції.

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Внутрішня напруга у ФРН, на думку журналістів, відображає ширшу боротьбу міжнародної спільноти за формування спільної позиції з цього питання. Якщо Берлін зможе вирішити власні проблеми, це може дати новий імпульс для дискусій у Європейському Союзі та чинити тиск на США, щоб вони конфіскували активи, такі як резерви Центрального банку РФ, які були заморожені у відповідь на вторгнення Росії.

За даними видання, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на арешті хоча б частини заморожених активів РФ.

А от міністр фінансів Крістіан Лінднер більш обережний. Він побоюється, що конфіскація активів російського Центробанку може створити небезпечний прецедент і заведе в "юридичну трясовину".

ЄС і партнери з "G7" заморозили близько 300 мільярдів євро резерів російського Центрального банку. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів російських олігархів, які перебувають під санкціями, хоча ці оцінки не є повними. Активи знаходяться в підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

Зазначається, що замість загальної конфіскації вигіднішим шляхом з юридичної точки зору могла б стати конфіскація активів росіян, причетних до воєнних злочинів в Україні. Однак на розгляд таких справ можуть піти роки.

"Деталі обговорень показують, як можливість конфіскації активів виходить за рамки теоретичних дебатів і переходить до реалізації, але залишаються серйозні перешкоди. За словами джерел, Шольц хоче, щоб будь-які дії були узгоджені з союзниками та юридично чіткі", — пише видання.

Репарації Україні: чи віддадуть Києву заблоковані російські активи

Нагадаємо, що у російському Центробанку визнали, що не повернуть заблоковані за кордоном активи.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує заблоковані активи Росії та олігархів віддати на відбудову України. За її словами, в ЄС заблоковані 300 млрд євро резервів російського Центробанку і заморожені 19 млрд євро російських олігархів.

У Конгресі США тим часом підтримали поправку до закону про передавання арештованих активів російських олігархів Україні.