Німеччина готується до нової хвилі українських біженців: що сталося

У Німеччині прогнозують збільшення кількості українських біженців через рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Про це пише Welt із посиланням на директора Асоціації північнонімецьких житлових компаній (VNW) Андреаса Брайтнера.

За його словами, у зв’язку з ситуацією влада Мекленбургу-Передньої Померанії та Гамбурга має підготувати більше житлових місць для українців.

“Я припускаю, що багато українців приїдуть на північ Німеччини, як це було три роки тому, ще й тому, що багато їхніх співвітчизників вже живуть тут”, – пояснив Брайтнер.

Він також наголосив, що житлові компанії повинні будувати квартири швидше та враховувати потребу у школах і дитячих садках.

Видання нагадало, що через три роки після початку повномасштабного вторгнення США тимчасово призупинили військову допомогу Україні, що ускладнило ситуацію на фронті.

“Президент Дональд Трамп хоче досягти мирної угоди, згідно із заявою Білого дому. Тому допомога буде призупинена і переглянута до подальшого повідомлення”, – зазначає Welt.

Нагадаємо, невдовзі українські біженці зможуть скористатися послугами першого "Центру єднання" (Unity Hub), який відкриється у Берліні.

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