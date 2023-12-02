Німеччина хоче скоротити свої внески на закупівлю зброї для України – The Daily Telegraph

Берлін стверджує, що Європейський фонд миру у своїх розрахунках повинен взяти до уваги мільярди військової допомоги, яку він надав Києву на двосторонній основі.

Німеччина прагне скоротити розмір свого внеску до Фонду миру ЄС, з якого країни Євросоюзу отримують грошову компенсацію за передану Україні зброю.

Про це пише The Daily Telegraph із посиланням на документ, який редакція отримала в своє розпорядження.

У конфіденційному "неофіційному документі" Берлін стверджує, що Європейський фонд миру у своїх розрахунках повинен взяти до уваги мільярди військової допомоги, яку він надав Києву на двосторонній основі. У Берліні вважають, що "внески в натуральній формі" мають бути "повністю зараховані як узгоджені внески держави-члена в український конверт" фонду.

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The Daily Telegraph зазначає, що таке формулювання викликає побоювання, що Німеччина хоче зменшити свій обов’язковий внесок в "український конверт" Фонду миру ЄС на суму своїх прямих поставок зброї Україні.

"Німеччина часто скаржиться, що країни-члени блоку зловживають схемою Фонду миру, щоб відправляти стару зброю в Україну та використовувати (отримане натомість з Фонду грошове) відшкодування для модернізації своєї армії", – йдеться у статті.

Нагадаємо, наприкінці жовтня голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина посилить військову підтримку України для захисту від російських агресорів як на рівні Європейського союзу, так і на рівні Північноатлантичного альянсу.

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