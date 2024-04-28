Німеччина категорично проти вилучення активів РФ на користь України: у WSJ назвали причину

У Німеччині занепокоєні, що можуть поновитися заклики до подальших репарацій.

Німеччина виступає категорично проти спроб вилучити частину майже 300 мільярдів доларів заморожених активів Кремля.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як передає видання, у Німеччині побоюються, що це створить прецедент і спровокує нові позови проти них за злочини Другої світової війни.

"Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни", - зазначає видання.

Чого побоюється Німеччина

За даними єврейських організацій, з 1952 року Німеччина також виділила понад 90 мільярдів доларів тим, хто пережив Голокост, та їхнім родинам.

Водночас останнім часом поновилися заклики до подальших репарацій. Зокрема, Польща від 2022 року зажадала від Берліна компенсації в розмірі 1,3 трильйона доларів, а Греція від 2019 року запросила понад 300 мільярдів доларів.

Тим чаом деякі італійські суди спробували конфіскувати державні активи Німеччини.

"Берлін стверджує, що міжнародне право забороняє приватним особам пред'являти позови проти держав в іноземних судах і що державні активи захищені від конфіскації. Але берлінські чиновники заявляють, що порушення цього принципу у випадку з Росією підірве давню правову позицію Німеччини", - пише WSJ.

Німеччина також стверджує, що російські активи слід залишити недоторканими, щоб їх можна було використовувати як важіль у будь-яких переговорах, щоб покласти кінець війні і спонукати Росію поступитися частиною окупованих нею українських територій.

Голова аналітичного центру Pism Славомір Дебський заявив, що ще однією причиною відмови Берліна захопити російські активи може бути те, що він захищає німецькі компанії, які все ще працюють там, від відплати.

При цьому, юрист американської юридичної фірми Covington Барт Шевчик вважає, що побоювання Берліна з приводу створення прецеденту для справ про репарації необґрунтовані.

"Логіка контрзаходів явно застосовна тільки до поточних і триваючих порушень міжнародного права, а не до тих, що сталися 80 років тому", - сказав він.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати можуть відмовитись від конфіскаці заморожених російських активів на користь України, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу.

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