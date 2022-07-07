Німеччина категорично відмовилась надати Україні 200 бронетранспортерів: яка причина цього разу

Міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт відмовилася від постачання Україні цих бронетранспортерів, посилаючись на інтереси безпеки Німеччини.

Про це повідомляє DPA.

"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо. Але ми повинні гарантувати здатність Німеччини захищатися. Тому безвідповідально хотіти пограбувати Бундесвер, особливо в ці часи", - заявила Ламбрехт.

Раніше генерал Ебергард Цорн, який виконує функції генерального інспектора Збройних сил Німеччини, заявив, що Бундесвер не має можливості передати Україні техніку зі своїх запасів. Проте слід зазначити, що Німеччина сьогодні має на озброєнні понад 800 бронетранспортерів Fuchs різних модифікацій.

Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди пообіцяли надати Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000.

Читайте також: