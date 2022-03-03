Німеччина конфіскувала елітну яхту вартістю 600 млн доларів російського підсанкційного олігарха

Це є найбільша моторна яхта у світі, яка укомплектована екіпажем з 96 осіб.

У Німеччині влада вилучила 156-метрову яхту росіянина Алішера Усманова, який потрапив під санкції, вартістю близько 600 мільйонів доларів. Він є наближеним до оточення російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Fordes.

Як пише видання, від кінця жовтня корабель перебуває на верфях німецької суднобудівної фірми Blohm+Voss в Гамбурзі для переобладнання. Після ухвалення санкцій у ряд Німеччини заморозив активи, в результаті співробітники Blohm+Voss, які працювали на яхті, не з'явилися на роботу в середу.

Відомо, Усманов придбав Dilbar у 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецького суднобудівника Lürssen, який виготовляв його на замовлення для нього протягом 52 місяців. Фірма називає її "одною з найскладніших і найскладніших яхт, коли-небудь побудованих як з точки зору розмірів, так і з точки зору технології". ЇЇ інтер’єри мають понад 1000 диванних подушок і можуть вмістити до 24 осіб у 12 люксах. Яхта є частиною багатомільярдних статків Усманова, які охоплюють частки залізорудного та металургійного гіганта «Металлоінвест» і фірми побутової електроніки Xiaomi, а також менші пакети в телекомунікаційних, гірничодобувних та медіа.

Зазначимо, Євросоюз 28 лютого запровадив санкції проти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російських пропагандистів, членів уряду, бізнесменів і представників ЗМІ. У списку також російський олігарх Алішер Усманов.