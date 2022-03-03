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Німеччина конфіскувала елітну яхту вартістю 600 млн доларів російського підсанкційного олігарха

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Німеччина конфіскувала елітну яхту вартістю 600 млн доларів російського підсанкційного олігарха

Pexels

Це є найбільша моторна яхта у світі, яка укомплектована екіпажем з 96 осіб.

У Німеччині влада вилучила 156-метрову яхту росіянина Алішера Усманова, який потрапив під санкції, вартістю близько 600 мільйонів доларів. Він є наближеним до оточення російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Fordes.

Як пише видання, від кінця жовтня корабель перебуває на верфях німецької суднобудівної фірми Blohm+Voss в Гамбурзі для переобладнання. Після ухвалення санкцій уряд Німеччини заморозив активи, в результаті співробітники Blohm+Voss, які працювали на яхті, не з'явилися на роботу в середу.

Відомо, Усманов придбав Dilbar у 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецького суднобудівника Lürssen, який виготовляв його на замовлення для нього протягом 52 місяців. Фірма називає її "одною з найскладніших і найскладніших яхт, коли-небудь побудованих як з точки зору розмірів, так і з точки зору технології". ЇЇ інтер’єри мають понад 1000 диванних подушок і можуть вмістити до 24 осіб у 12 люксах. Яхта є частиною багатомільярдних статків Усманова, які охоплюють частки залізорудного та металургійного гіганта «Металлоінвест» і фірми побутової електроніки Xiaomi, а також менші пакети в телекомунікаційних, гірничодобувних та медіа.

Зазначимо, Євросоюз 28 лютого запровадив санкції проти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російських пропагандистів, членів уряду, бізнесменів і представників ЗМІ. У списку також російський олігарх Алішер Усманов. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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