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Німеччина купуватиме у США 2,25 млн тонн скрапленого природного газу на рік

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Німеччина купуватиме у США 2,25 млн тонн скрапленого природного газу на рік

Фото: Associated Press

Німецька RWE Supply & Trading уклала 15-річну угоду з американською Sempra Infrastructure

Німецька енергетична група RWE Supply & Trading підписала контракт на постачання з США 2,25 млн тонн скрапленого природного газу на рік.

Про це йдеться у повідомленні агентства dpa.

Повідомляється, що німецька компанія уклала 15-річну угоду з американською Sempra Infrastructure, яка розробляє та будує обʼєкти СПГ у Мексиканській затоці та тихоокеанському узбережжі.

Замовлений показник відповідає приблизно 3 мільярдам кубометрів газу на рік, які будуть доставляти 30 суден.

Газ почнуть доставляти з 2027 року, сировина буде доставлятись з нового терміналу у Порт-Артурі, штат Техас.

У RWE зазначили, що це важливий крок для диверсифікацію поставок газу до Європи, який необхідний для зміцнення безпеки у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна на газ у Європі знизилась нижче показника до повномасштабної війни Росії проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що ремонт пошкоджених газопроводів Nord Stream коштуватиме Росії півмільярда доларів.

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Дата публікації
Перегляди
118
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