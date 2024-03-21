Німеччина купує у США JASSM-ER: що це за ракети і чи зможуть їх передати Україні

Німецьке видання Bild повідомило, що Берлін має намір замовити у Сполучених Штатів Америки крилаті ракети JASSM-ER, які можуть у довгостроковій перспективі замінити далекобійні ракети Taurus.

За даними видання, Бундесвер планує придбати 75 американських JASSM-ER. Ці ракети зможуть запускати із сучасних винищувачів F-35, які ФРН також має замовити у США.

"У довгостроковій перспективі закупівля крилатих ракет JASSM може замінити нинішні Taurus", – йдеться у виданні.

Чи зможе Німеччина передати Україні ракети JASSM-ER

Якщо Німеччина закупить ракети JASSM-ER, є можливість передавання таких ракет Україні, але у далекій перспективі.

Таку думку висловив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков, передає "Еспресо".

"Це може відбутись, але у довгостроковій перспективі. Реалізація закупівлі такої кількості ракет JASSM-ER може тривати роками. Справа в тому, що JASSM-ER призначені для літаків тактичної авіації. У випадку Німеччини, це будуть літаки F-35, які вони збираються закупити у США. Отже, постачання ракет прив'язане до отримання Німеччиною F-35. А цього варто очікувати впродовж десятиріччя, можливо трохи раніше. Ймовірно, у 2027-2028 рр. певна кількість літаків вже буде у боєздатному стані", – сказав експерт.

Катков розмірковує, що в теорії ці ракети могли передати зі США разом з F-16, але поки це малоймовірно. Передавання ракет вкрай ускладнене через те, що у Пентагону немає затвердженого бюджету про допомогу Україні.

"Деякі країни ЄС об'єктивно мають їх на озброєнні. Наприклад, в Польщі є близько 40 ракет JASSM-ER. Але знову ж таки, без США важко говорити про те, що такі ракети можуть потрапити до України у відповідній кількості", – підсумував аналітик.

Що відомо про ракети JASSM-ER

JASSM-ER – американські далекобійні дозвукові крилаті ракети класу "повітря-поверхня". Вони здатні уражати ціль на відстані понад 926 км. Вага бойової частини – 450 кг. Наведення здійснюється по GPS. На кінцевій траєкторії ракета використовує інфрачервону камеру для пошуку та захоплення цілі.

JASSM інтегрована до складу озброєння наступних носіїв: бомбардувальники B-1, B-2 і B-52, F-16 та F/A-18.

Запуск ракети JASSM з винищувача B-2 / Фото: Вікіпедія

Як пише Bild, у 2018 році авіаударами США з використанням JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї режиму Асада.

За інформацією Forbes, Україна запросила у США високоточні крилаті ракети JASSM ще влітку минулого року.

Нагадаємо, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.

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