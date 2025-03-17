Система охорони здоров'я Німеччини має підготуватися до війни – Die Zeit

Юдіт Герлах закликає до нових ініціатив для підтримки медиків у разі надзвичайних ситуацій.
Німецька система охорони здоров'я, на думку міністерки охорони здоров'я Баварії Юдіт Герлах (CSU), повинна бути готовою до можливого воєнного конфлікту.
Про це пише видання Die Zeit.
"Військова загроза з боку Росії для Європи та ймовірний відхід нового президента США Трампа від чинного безпекового партнерства означають, що німецька система охорони здоров'я та все цивільне суспільство повинні вжити термінових заходів", – заявила Герлах.
За її словами, забезпечення здоров'я населення є так само важливим для оборони країни, як і збройні сили. Потрібно забезпечити можливість лікування набагато більшої кількості людей, ніж у мирний час. Держава повинна надати чіткі вказівки з цього питання. "Це стосується рівня ЄС, федерального уряду та земель", – зазначила Герлах і закликала до створення цивільного оперативного плану для Німеччини.
Також вона наголосила на тому, від чого можна відмовитися в умовах дефіциту. Це може стосуватися "звітності, стандартів і перевірок, а також вимог до персоналу". Герлах також зазначила, що IT-інфраструктура має бути захищена від зовнішніх атак. Крім того, Німеччина та Європа повинні знову стати важливими виробничими центрами для фармацевтичної індустрії, щоб забезпечити постачання ліків.
Наразі в Баварії уряд уже звернувся до лікарень з проханням надати інформацію про стан їхніх планів у разі надзвичайної ситуації. Волонтерські організації також працюють над підготовкою медичних працівників, які зможуть допомогти основному персоналу в разі потреби. "Ми повинні обговорювати не лише можливу військову службу, але й цивільну, яка б підтримувала установи, що мають кадрові проблеми", – додала міністерка.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий нейрохірург пояснив, як війна впливає на мозок українців.
Читайте також: