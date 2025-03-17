Система охорони здоров'я Німеччини має підготуватися до війни – Die Zeit

Німецька система охорони здоров'я, на думку міністерки охорони здоров'я Баварії Юдіт Герлах (CSU), повинна бути готовою до можливого воєнного конфлікту.

Про це пише видання Die Zeit.

"Військова загроза з боку Росії для Європи та ймовірний відхід нового президента США Трампа від чинного безпекового партнерства означають, що німецька система охорони здоров'я та все цивільне суспільство повинні вжити термінових заходів", – заявила Герлах.

За її словами, забезпечення здоров'я населення є так само важливим для оборони країни, як і збройні сили. Потрібно забезпечити можливість лікування набагато більшої кількості людей, ніж у мирний час. Держава повинна надати чіткі вказівки з цього питання. "Це стосується рівня ЄС, федерального уряду та земель", – зазначила Герлах і закликала до створення цивільного оперативного плану для Німеччини.

Також вона наголосила на тому, від чого можна відмовитися в умовах дефіциту. Це може стосуватися "звітності, стандартів і перевірок, а також вимог до персоналу". Герлах також зазначила, що IT-інфраструктура має бути захищена від зовнішніх атак. Крім того, Німеччина та Європа повинні знову стати важливими виробничими центрами для фармацевтичної індустрії, щоб забезпечити постачання ліків.

Наразі в Баварії уряд уже звернувся до лікарень з проханням надати інформацію про стан їхніх планів у разі надзвичайної ситуації. Волонтерські організації також працюють над підготовкою медичних працівників, які зможуть допомогти основному персоналу в разі потреби. "Ми повинні обговорювати не лише можливу військову службу, але й цивільну, яка б підтримувала установи, що мають кадрові проблеми", – додала міністерка.

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