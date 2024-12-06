Німеччина може повернути призов до армії і чоловіків, і жінок

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який претендує на посаду наступного канцлера Німеччини, заявив про плани повернути призов до армії.

Про це він заявив під час виступу у Федеральній академії політики безпеки в Берліні, повідомляє The Times.

Ця ініціатива передбачає поступове впровадження вибіркового призову як для юнаків, так і для дівчат, аби зміцнити обороноздатність країни.

"Ми розуміємо, що це не можна зробити за одну ніч", — зауважив Мерц

З його слів, у перспективі до 30 тисяч призовників щорічно мають проходити навчання у Збройних силах. Це дозволить подвоїти чисельність активного резерву, який зараз недостатній для захисту країни. Зауважимо, що наразі німецька армія стикається з нестачею особового складу. Чисельність професійних солдатів залишається на 30 тисяч осіб меншою за цільовий показник у 210 тисяч.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив обнадійливу заяву про німецьких миротворців в Україні. З його слів, остаточне рішення про відправлення миротворців залежатиме "від умов, що склалися".

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