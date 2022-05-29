Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Німеччина надасть Україні грантову допомогу: оприлюднено фінансові умови

Дата публікації
Перегляди
1351
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Німеччина надасть Україні грантову допомогу: оприлюднено фінансові умови

Фото: Анка Фельдгузен

Анка Фельдгузен зустрілася з українським міністром фінансів Сергієм Марченком.

Німеччина надасть Україні один мільярд євро грантової допомоги.

Про це повідомила пані посол Німеччини у Києві Анка Фельдгузен у своєму Twitter.

Саме сьогодні, 29 травня, вона зустрілася з міністром фінансів Сергієм Марченком.

"Обговорила з міністром фінансів актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн. Рада тісній співпраці між міністерствами фінансів наших країн", - повідомила Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, Макрон та Шольц вимагали від Путіна звільнити захисників Маріуполя.

Читайте також:

Наступна публікація