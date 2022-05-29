Німеччина надасть Україні грантову допомогу: оприлюднено фінансові умови

Анка Фельдгузен зустрілася з українським міністром фінансів Сергієм Марченком.

Німеччина надасть Україні один мільярд євро грантової допомоги.

Про це повідомила пані посол Німеччини у Києві Анка Фельдгузен у своєму Twitter.

Саме сьогодні, 29 травня, вона зустрілася з міністром фінансів Сергієм Марченком.

"Обговорила з міністром фінансів актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн. Рада тісній співпраці між міністерствами фінансів наших країн", - повідомила Анка Фельдгузен.

Обговорила з Міністром фінансів @SergiiMarchenk3 актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн.#StandWithUkraine @MinFin_Ukraine pic.twitter.com/n4I7ifzmgX — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) May 29, 2022

Нагадаємо, Макрон та Шольц вимагали від Путіна звільнити захисників Маріуполя.

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