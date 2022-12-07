Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні - що в переліку

20 бронетранспортерів Dingо вже надійшли до України.

Німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні. До нього увійшли 18 самохідних артилерійських установок RCH 155, 80 пікапів та 90 засобів протидії дронів.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

20 бронетранспортерів Dingо вже надійшли до України.

Щодо повного переліку, то відомо про наступні позиції:

20 БТР MRAP DINGO,

2 тягачі танкових транспортерів М1070,

18 колісних самохідних гаубиць RCH 155,

80 пікапів,

90 датчиків та постановників перешкод для безпілотників,

2 ангарних намети,

7 вантажно-розвантажувальних машин 8х6.

Однак уряд ФРН поки утримався від оголошення термінів передавання всієї техніки.

Водночас невдовзі до України прибудуть перші з 14 наземних безпілотних бронетранспортерів THeMIS.

Завдяки своїй потужності THeMIS можуть перевозити до 750 кг.

Однак, як повідомлялося, Німеччина відмовилась передавати Україні системи Patriot. Ці установки розгорнуть у Польщі.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що перемога Росії у війні проти України є малоймовірною.

Читайте також: