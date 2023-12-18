Митниця Німеччини напередодні Різдва попередила, що вилучатиме деякі посилки з Росії

У посилках не повинно бути товарів, які попадають під санкції.
Напередодні Різдвяних свят митниця Німеччини нагадала, що на імпорт з РФ поширюється заборона щодо широкого кола товарів, через введені санкції за агресію проти України.
Німецька влада попередила, що буде вилучати з посилок товари, які попадають під санкції, інформує DW.
"Підсанкційні товари можуть бути заарештовані та конфісковані митницею", - наголошується в роз'ясненні.
Під санкції попадають наступні товари з РФ — целюлоза та папір, деревина та вироби з дерева, каміння та дорогоцінні метали, сигарети, пластмаси та хімічна продукція, у тому числі косметика.
У відомстві наголосили, що подарункові посилки, які надсилаються приватними особами з Росії іншим приватним особам на території Євросоюзу, не є винятком із санкційного режиму.
При цьому книги та дитячі іграшки не будуть підпадати під заборону, попри численні повідомлення ЗМІ. Ці товари були вилучені з санаційного списку через ухвалені доповнення до відповідних постанов ЄС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США росіянин займався закупівлею для РФ товарів подвійного призначення.
Крім того, ми раніше інформували, що один з головних шахраїв Німеччини працював на Росію.
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