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Митниця Німеччини напередодні Різдва попередила, що вилучатиме деякі посилки з Росії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Митниця Німеччини напередодні Різдва попередила, що вилучатиме деякі посилки з Росії

Посилки / Фото: УНІАН

У посилках не повинно бути товарів, які попадають під санкції.

Напередодні Різдвяних свят митниця Німеччини нагадала, що на імпорт з РФ поширюється заборона щодо широкого кола товарів, через введені санкції за агресію проти України.

Німецька влада попередила, що буде вилучати з посилок товари, які попадають під санкції, інформує DW.

"Підсанкційні товари можуть бути заарештовані та конфісковані митницею", - наголошується в роз'ясненні.

Під санкції попадають наступні товари з РФ — целюлоза та папір, деревина та вироби з дерева, каміння та дорогоцінні метали, сигарети, пластмаси та хімічна продукція, у тому числі косметика.

У відомстві наголосили, що подарункові посилки, які надсилаються приватними особами з Росії іншим приватним особам на території Євросоюзу, не є винятком із санкційного режиму.

При цьому книги та дитячі іграшки не будуть підпадати під заборону, попри численні повідомлення ЗМІ. Ці товари були вилучені з санаційного списку через ухвалені доповнення до відповідних постанов ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США росіянин займався закупівлею для РФ товарів подвійного призначення.

Крім того, ми раніше інформували, що один з головних шахраїв Німеччини працював на Росію.

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Дата публікації
Перегляди
16
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