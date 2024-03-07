Німеччина "наполегливо" не рекомендує своїм громадянам їхати до РФ

Громадян Німеччини закликають не їхати до країни-агресорки Росії через погіршення ситуацію всередині країни, а також свавільні арешти.

Про це з посиланням на німецьке Міністерство закордонних справ повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що Берлін посилює рекомендації щодо подорожей до РФ. Тепер німцям "наполегливо" рекомендують не їхати до Росії.

Зміна була внесена "через продовження погіршення ситуації, зокрема через збільшення кількості свавільних арештів". У повідомленні МЗС зауважують, що існує реальний ризик арештів громадян Німеччини та людей з подвійним громадянством.

"У зв'язку з несанкціонованими мітингами і демонстраціями по всій країні можуть відбуватися масові, часом насильницькі дії силовиків", - наголосили у німецькому відомстві.

До слова, раніше МЗС Німеччини теж рекомендувало не їздити до Росії. Зокрема, до прикордонних з Україною областей. Втім, тепер міністерство посилило рекомендації.

Як повідомлялося, раніше Литва заборонила своїм військовим та службовцям відвідувати РФ, Білорусь і Китай.

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