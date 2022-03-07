Німеччина наразі не може відмовитися від російської нафти та газу - Шольц

Німеччина наразі не може відмовитися від російської нафти та газу - Шольц

Канцлер ФРН каже, що для цього потрібно більше часу.

У понеділок, 7 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив заклики США та України включити заборону на імпорт російської нафти та газу в рамках міжнародних санкцій. Він сказав, що для відмови від російських енергоносіїв потрібно більше часу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті німецького уряду.

“Федеральний уряд місяцями співпрацює зі своїми партнерами в Європейському Союзі та за його межами, щоб розробити альтернативи російській енергетиці. Але це не відбувається за одну ніч. Тому з нашого боку ухвалено свідоме рішення продовжувати діяльність бізнес-підприємств у сфері енергопостачання з Росією", - сказано у заяві.

Водночас німецький канцлер нагадав про санкції, які уже було запроваджено щодо російських фінансових установ, центрального банку в Москві та понад 500 осіб, а також про експортні обмежень на важливі товари. За його словами, ці заходи підтверджують підтримку Німеччини міжнародних зусиль щодо реагування на вторгнення Росії до України.

"Наразі немає іншого способу забезпечити постачання європейської енергії для опалення, мобільності, електропостачання та промисловості. Тому це дуже важливо для послуг, що становлять суспільний інтерес, і для повсякденного життя наших громадян", - пояснив неможливість одразу відмовитися від російської нафти та газу Олаф Шольц.

Нагадаємо, керівники профільних комітетів Палати представників та Сенату Конгресу США 7 березня досягли згоди щодо законопроєкту про заборону імпорту енергоносіїв з Росії.

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