Німеччина не бачить сигналів для початку переговорів з Росією про припинення війни

У Німеччині не бажать жодних сигналів для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Лідер німецької парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх переконаний, що війна в Україні закінчиться переговорами, а не абсолютною перемогою на полі бою.

Про це пише Spiegel.

"Я продовжую припускати, що ця війна буде вирішена не абсолютною перемогою на полі бою, а зрештою переговорами та домовленостями. Так закінчувалися війни в минулому. Ми завжди повинні мати можливість використовувати певні сигнали, які вказують на можливе припинення вогню, щоб відновити дипломатичні переговори. Однак поки що таких сигналів бракує", - сказав Мютцені.

При цьому він підкреслив, що не можна змусити країну вести переговори про припинення війни.

"Якщо президент Путін буде готовий до конструктивної дискусії з главами держав і урядів ЄС і НАТО, відповідно, а також України, ми не повинні виключати цього в принципі", - зазначив Мютценіх.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що наразі немає ні найменшої можливості вести будь-які переговори з Росією, яка розпочала війну проти України 24 лютого.

За словами дипломатки, Берлін не збирається закликати українську сторону до припинення вогню і мирних переговорів з країною-агресоркою.

Читайте також: