Німеччина не бачить сигналів для початку переговорів з Росією про припинення війни

У Німеччині не бажать жодних сигналів для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.
Лідер німецької парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх переконаний, що війна в Україні закінчиться переговорами, а не абсолютною перемогою на полі бою.
Про це пише Spiegel.
"Я продовжую припускати, що ця війна буде вирішена не абсолютною перемогою на полі бою, а зрештою переговорами та домовленостями. Так закінчувалися війни в минулому. Ми завжди повинні мати можливість використовувати певні сигнали, які вказують на можливе припинення вогню, щоб відновити дипломатичні переговори. Однак поки що таких сигналів бракує", - сказав Мютцені.
При цьому він підкреслив, що не можна змусити країну вести переговори про припинення війни.
"Якщо президент Путін буде готовий до конструктивної дискусії з главами держав і урядів ЄС і НАТО, відповідно, а також України, ми не повинні виключати цього в принципі", - зазначив Мютценіх.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що наразі немає ні найменшої можливості вести будь-які переговори з Росією, яка розпочала війну проти України 24 лютого.
За словами дипломатки, Берлін не збирається закликати українську сторону до припинення вогню і мирних переговорів з країною-агресоркою.
Читайте також:
- Снайпери Нацгвардії на Донеччині "закобзонили" ДРГ окупантів, а спецпризначенці добили ворога щільним вогнем (відео)
- "Країна-вбивця": Зеленський прокоментував ворожий удар по Вінниці
- "Це може зайняти багато часу": посол США при ОБСЄ висловився щодо тривалості війни в Україні