Німеччина не братиме участі у холодній війні у разі вторгнення Росії до України - Міноборони

Німеччина не братиме участі у холодній війні у разі вторгнення Росії до України - Міноборони

За словами речника Міноборони Німеччини, немає підстав думати про сценарій вторгнення.

Збройні сили Федеративної Республіки Німеччини, які входять до складу НАТО, не братимуть участі в ймовірній війні між Україною та Росією.

Про це заявив речник Міноборони ФРН Крістіан Тільс на брифінгу 19 січня.

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"Воєнних планів наразі немає", - сказав Тільс та наголосив на тому, що "вкрай гіпотетично" є те, що німецькі солдати можуть бути задіяні в рамках НАТО, якщо Росія нападе на Україну. За його словами, немає підстав думати про такі сценарії.

Також він ще раз підкреслив, що Німеччина не постачатиме Україні "летальну" зброю, оскільки вони підтримують Україну гуманітарними засобами. Про що раніше заявляв новий канцлер ФРН Олаф Шольц на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Окрім того, речник відомства прокоментував ситуацію, коли літак із Британії з озброєнням для України летів в обхід Німеччини. Він зазначив, що британські королівські ВПС не зверталися зі запитом на проліт їх літаків, які доставили в Україну партію озброєнь.

Нагадаємо, США сумніваються у готовності Берліна запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі повномасштабного вторгнення до України.

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