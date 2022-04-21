Німеччина не постачатиме Україні зброю напряму, адже це нібито ослаблює армію країни

Німеччина не постачатиме Україні зброю напряму, адже це нібито ослаблює армію країни

Німеччина заявила, що напряму не постачатиме важке озброєння Україні, однак наразі веде переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть віддати нам озброєння радянського виробництва в обмін на нову техніку німецького виробництва.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що причиною відмови Україні є нібито недостатні запаси Бундесверу — збройних сил ФРН.

Про це міністерка заявила 21 квітня в ефірі телеканалу ntv.

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За словами Ламбрехт, кожен акт передачі зброї з ФРН є "болючим" для німецької армії, оскільки ослаблює її.

"Бундесвер перебуває в ситуації, коли, на жаль, він не може передати зброю, якщо я хочу й надалі забезпечувати національну оборону та оборону альянсу, я цього хочу і буду робити. Я також зобов’язана зробити це для своїх партнерів по НАТО", - сказала Ламбрехт.

Однак Німеччина готова піти на "обмін" зброєю через треті країни. Це може відбутися вже найближчими днями, адже "наступні два тижні будуть вирішальними у боротьбі України з Росією, і Німеччина має підтримати цю боротьбу".

"Йдеться про танки, бронетранспортери, різні варіанти, які можуть надати окремі країни. Зараз ми ведемо переговори, і зараз це відбувається дуже швидко", — зазначила міністерка.

Ламбрехт також підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів управлінню Panzerhaubitze 2000, яку передадуть Україні Нідерданди, і назвала це "одним зі способів забезпечення підтримки".

Нагадаємо, у Німеччині зростає невдоволення позицією канцлера Олафа Шольца щодо чергового блокування постачання до України важкого озброєння і опозиція може скористатися цим та висловити недовіру очільнику німецького уряду, порушивши у Бундестазі питання щодо додаткового озброєння України.

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