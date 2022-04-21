Німеччина не постачатиме Україні зброю напряму, адже це нібито ослаблює армію країни

Німеччина заявила, що напряму не постачатиме важке озброєння Україні, однак наразі веде переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть віддати нам озброєння радянського виробництва в обмін на нову техніку німецького виробництва.
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що причиною відмови Україні є нібито недостатні запаси Бундесверу — збройних сил ФРН.
Про це міністерка заявила 21 квітня в ефірі телеканалу ntv.
За словами Ламбрехт, кожен акт передачі зброї з ФРН є "болючим" для німецької армії, оскільки ослаблює її.
"Бундесвер перебуває в ситуації, коли, на жаль, він не може передати зброю, якщо я хочу й надалі забезпечувати національну оборону та оборону альянсу, я цього хочу і буду робити. Я також зобов’язана зробити це для своїх партнерів по НАТО", - сказала Ламбрехт.
Однак Німеччина готова піти на "обмін" зброєю через треті країни. Це може відбутися вже найближчими днями, адже "наступні два тижні будуть вирішальними у боротьбі України з Росією, і Німеччина має підтримати цю боротьбу".
"Йдеться про танки, бронетранспортери, різні варіанти, які можуть надати окремі країни. Зараз ми ведемо переговори, і зараз це відбувається дуже швидко", — зазначила міністерка.
Ламбрехт також підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів управлінню Panzerhaubitze 2000, яку передадуть Україні Нідерданди, і назвала це "одним зі способів забезпечення підтримки".
Нагадаємо, у Німеччині зростає невдоволення позицією канцлера Олафа Шольца щодо чергового блокування постачання до України важкого озброєння і опозиція може скористатися цим та висловити недовіру очільнику німецького уряду, порушивши у Бундестазі питання щодо додаткового озброєння України.
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