Німеччина – не Угорщина: Шольц пояснив, чому не погодився на нові санкції ЄС проти Росії

Очільник уряду Німеччини наполягає, щоб орієнтованій на експорт німецькій економіці надали можливість і надалі експортувати в інші країни товари, які не мають опинитися в Росії.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заперечив, що його країна, як колись Угорщина, блокує запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. За його словами, позиція Берліна полягає в тому, що обмежувальні заходи Євросоюзу не повинні заважати діяльності німецьких компаній.

Про це очільник німецького уряду заявив у суботу, 15 червня, в інтерв'ю телеканалу ZDF, передає Deutsche Welle.

За його словами, "інтенсивна робота" над санкціями ведеться разом з іншими учасниками процесу і, зокрема, з погодженням із представниками німецької промисловості.

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Шольц наполягає, щоб орієнтованій на експорт німецькій економіці надали можливість і надалі експортувати в інші країни товари, які не мають опинитися в Росії, і вимагає скасувати пункт про відповідальність європейських компаній за порушення санкцій.

Водночас канцлер ФРН відкинув порівняння його країни з Угорщиною, яка раніше неодноразово блокувала ухвалення санкцій проти РФ, назвавши його “повною нісенітницею”.

Раніше через позицію Німеччини Європейський Союз не зміг узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, до якого, зокрема, включено заборону на перевалку російського зрідженого природного газу та притягнення до відповідальності операторів ЄС за порушення санкцій їхніми дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.

Планувалося, що нові санкції проти РФ будуть ухвалені ЄС перед початком Саміту миру у Швейцарії, але обговорення штрафних заходів довелося перенести на 19 червня.

Нагадаємо, побутова техніка відомих західних компаній, вироблена для українського ринку, зокрема Bosch, Delonghi і Philips, почала з'являтися у РФ через маркетплейси і мережі магазинів електроніки.

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