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Німеччина пропонує призупинити спрощений візовий режим з Росією

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Німеччина пропонує призупинити спрощений візовий режим з Росією

Фото: pixabay.com

Німеччина пропонує країнам Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.

Таку заяву зробила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє NDR.

Міністерка сказала, що уряд ФРН хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

"Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція – призупинити угоду про спрощеневидавання віз, щоб більше не видавати багаторічні візи", – уточнила Бербок.

Дипломатка додала, що в такому разі можна було б ретельно перевірити, наскільки близький заявник на візу до уряду РФ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина та Франція пропонують не запроваджувати повну заборону на в’їзд для громадян Росії. Пропонується уповільнити процес видавання віз та зробити його дорожчим.

Данія обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС

Данія обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1713
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