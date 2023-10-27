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Німеччина передала Україні чергову військову допомогу: що увійшло до пакета

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Німеччина передала Україні чергову військову допомогу: що увійшло до пакета

Прапор Німеччини / Фото: flickr.com

ФРН залишається одним із лідерів у наданні військової допомоги нашим воїнам.

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. Зокрема, наші захисники отримають військову техніку, боєприпаси, БпЛА, амуніцію та інше озброєння.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Протиповітряна оборона, БМП та дрони

До нового пакета військової допомоги увійшли:

  • 4 бронетранспортери;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM;
  • ракети до IRIS-T;
  • РЛС повітряного спостереження TRML-4D;
  • боєприпаси до систем залпового вогню MARS II;
  • 8 розвідувальних дронів Vector;
  • 4 наземні оглядові РЛС Go12;
  • 5 безпілотних надводних кораблів;
  • 6 машин прикордонної служби;
  • 10000 захисних окулярів;
  • 4 сідлові тягачі 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;
  • 5000 снарядів 155 мм.

Нагадаємо, після того, як Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, у Німеччині зробили заяву про їхні ракети Taurus, які офіційний Київ також просив. На жаль, зброю поки не надаватимуть.

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Дата публікації
Перегляди
963
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