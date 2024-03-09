Німеччина переповнена російськими шпигунами – Данілов про "злив" інформації щодо ракет Taurus

Олексій Данілов наголосив, що Україна попереджала Берлін про шпигунів Кремля.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що владу Німеччини неодноразово попереджали про нове поколінням російських шпигунів і що Берлін "вразливий" до шпигунства.

Про це він сказав в інтерв'ю The Times.

"Ми неодноразово попереджали наших партнерів про шпигунську мережу росіян, які дуже активно діють у Німеччині. Вони прослуховують розмови німецьких чиновників, і ми думаємо, що це не останній "злив", - сказав Данілов.

За його словами, шпигунська мережа Москви в Німеччині настільки глибока, що Росія змогла отримати доступ до секретних переговорів, зокрема про передавання ракет Taurus Україні.

Нагадаємо, російські пропагандистські канали опублікували злитий до Мережі запис, де німецькі офіцери обговорюють подробиці передавання Україні далекобійних ракет Taurus та удар ними по Кримському мосту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував скандал зі "зливом".

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