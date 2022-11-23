Німеччина підготує 5 тис. українських військових: очільниця Міноборони повідомила про навчання бійців

Окрім ФРН, до навчання українських бійців залучено ще 9 країн.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що ФРН до літа 2023 року підготує 5 тис. українських військових.

Про це вона сказала під час слухань у Бундестазі 23 листопада.

"Німеччина підтримує Україну в боротьбі з російським терором, передаючи системи ППО, і обіцяє підготовку українських військових", - заявила Ламбрехт.

Вона додала, що для Німеччини важливо дуже швидко підтримати Україну на тлі терору з повітря за допомогою ракет і дронів, який здійснює Росія.

"Система ППО Iris-T є більш ніж ефективною і рятує багато життів", - сказала вона.

Міністерка оборони ФРН додала, що окрім Німеччини, до навчання українських бійців залучено ще 9 країн.

"До літа 2023-го ми підготуємо в Німеччині 5 тисяч українських солдатів… Це конкретна політика", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну як зброєю, так і в інші способи.

Раніше Крістіне Ламбрехт заявляла, що ФРН передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

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