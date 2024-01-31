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Німеччина піднімала свій винищувач для перехоплення російського військового літака

Німеччина піднімала свій винищувач для перехоплення російського військового літака

Російський Іл-20М. / Фото: Википедия

Німецькі винищувачі супроводжували російський літак упродовж короткого часу.

Німеччина піднімала в повітря винищувачі для перехоплення російського військового літака Іл-20М. Судно летіло із відключеним сигналом транспондера.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у соціальній мережі Х.

Зазначається, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном.

"Наші сили негайного реагування 71 тактичної ескадрильї були підняті по тривозі у Лаазі, коли виявили в міжнародному повітряному просторі поблизу острова Рюген російський військовий літак і недовго супроводжували його до того, як він повернув назад, на схід", - йдеться у повідомленні.

У перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС "Ріхтгофен". Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.

Як повідомляється, Швеція будує нові субмарини, щоб стримувати Росію в Балтійському морі - відстежувати та протидіяти морським операціям РФ. Зараз країна має у складі флоту чотири субмарини.  

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