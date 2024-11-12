Німеччина підняла в небо два винищувачі через російський військовий літак: що відомо

Судна злетіли у повітря по тривозі.

Німецькі військово-повітряні сили здійснили вильоти з двох баз для супроводу розвідувального літака РФ над Балтійським морем.

Про це ВПС Німеччини повідомили у мережі X (Twitter).

"Наші Eurofighter були підняті по тривозі з Лааге (Німеччина) та Ліелварде (Латвія). для спільного виявлення та супроводу російського Іл-20М без плану польоту та транспондера", – йдеться у повідомленні.

Іл-20 зафіксували у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем

Зазначається, що країни НАТО здійснюють патрулювання повітряного простору Латвії, Литви та Естонії в порядку ротації від березня 2004-го, коли країни Балтії прийняли до Альянсу.

Як повідомлялося, прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Ліексанському районі "Інарі" та "Париккала" – там вже прибрано покажчики.

Читайте також: