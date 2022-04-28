Німеччина підтримала постачання зброї Україні: що пообіцяли надати українським захисникам

У німецькому Бундестазі у четвер, 28 квітня, схвалили надання Україні важкого озброєння.

Коаліційні та опозиційні партії Німеччини після дебатів у Бундестазі підтримали відповідне рішення. Тепер Україна чекає на нові надходження від ФРН. Йдеться, зокрема, про важке озброєння і складні новітні системи.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Так, депутати планують продовжувати і за можливості прискорити надання Україні військової допомоги. Йдеться також і про розширення постачання важкого озброєння і складних систем.

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Коаліційні та опозиційні партії планують також долучати до підтримки України й інші країни. Раніше Німеччина вже висловила іншим країнам ідею віддати Україні зброю радянських зразків і отримали сучасну заміну від Німеччини.

Крім того, ФРН обіцяє навчати українських військових працювати з новою зброєю на території Німеччини або іншої країни НАТО.

Водночас депутати наголошують на тому, щоб допомога Україні "не послаблювала обороноздатність самої Німеччини". Тому, якщо в оснащенні Бундесверу з’являтимуться "дірки", їх намагатимуться якнайшвидше закрити.

Нагадаємо, за надання Україні зброї проголосувала, як опозиція, так і коаліція. Деякі німецькі парламентарі розкритикували Шольца за зволікання з наданням зброї для України.

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