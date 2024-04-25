Німеччина підтримала заборону на постачання до Євросоюзу російського зрідженого газу

Берлін позбувся інфраструктурної залежності від російського газу і закликає це зробити інші країни.

Влада Німеччини підтримує пропозицію ввести ембарго на імпорт до Євросоюзу російського зрідженого природного газу (ЗПГ).

Також читайте Нові санкції США значно обмежують здатність Росії експортувати СПГ - Reuters

Ембарго на російський газ пропонується внести до 14-го пакету санкції Євросоюзу проти РФ, інформує DW.

"Так, я підтримую це, Німеччині більше не потрібен ЗПГ із Росії, у нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання", - заявив міністр економіки ФРН Роберт Хабек.

Міністр заявив, що Берлін навіть позбувся інфраструктурної залежності від російського трубопровідного газу та закликав інші країни наслідувати цей приклад.

"Те, що вдалося зробити Німеччині щодо газу, має бути можливим і іншим країнам в інших сферах енергетики", - заявив Хабек.

Наразі Росія посідає друге місце за обсягами постачання ЗПГ до Євросоюзу після Сполучених Штатів. Частка Росії на європейському ринку складає 16%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюзу не потрібен транзит російського газу через Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія готова обговорювати з ЄС постачання газу після 2024 року.

Читайте також: