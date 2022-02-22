Німеччина планує направити більше військ на східний фланг НАТО

Міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт заявила, що потрібно застосовувати суворіші заходи стримування щодо Росії.

Німеччина може направити додаткові війська до Литви та інших країн на східному фланзі НАТО після того, як Росія визнала "незалежність" так званих "ЛДНР".

Про це розповіла міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт, інформує Reuters.

"Зрозуміло, що нам потрібно застосовувати суворіші заходи стримування (щодо Росії — Ред.)", — сказала Ламбрехт на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою на військовій базі у Руклі (Литва).

"Я хочу наголосити, що ми готові відправити більше військ: наземних та повітряних. Ми готові відправити більше військ також до Литви та показати, що ми — разом із союзниками і є надійним партнером у кризовій ситуації", — зазначила вона.

Німеччина зараз оцінює потреби в підкріпленні і ухвалить рішення найближчим часом. Розгортання не обмежуватиметься Литвою. Йдеться про весь східний фланг НАТО.

"Ми повинні переконатися, що східний фланг добре захищений. Зараз ми розглядаємо, яких додаткових заходів нам вжити", — каже Ламбрехт.

Німецькі військові становлять близько половини бойової групи НАТО у Литві чисельністю 1100 осіб. До групи входять також війська з Бельгії, Чехії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії.

Можливі додаткові підкріплення, відзначені Ламбрехт, будуть додані до бойової групи з приблизно 360 німецьких солдатів, тоді як Норвегія оголосила про плани збільшити свою участь на 50-60 солдатів.

Крім того, Британія посилює бойову групу НАТО в Естонії 800 військовослужбовцями.

Після цих і очікуваних майбутніх підкріплень сили НАТО в країнах Балтії — Литві, Латвії та Естонії — майже подвояться.

НАТО створив чотири багатонаціональні бойові групи чисельністю трохи більше ніж 1000 осіб у Естонії, Литві, Латвії та Польщі у 2017 році після того, як Росія окупувала Крим.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

У відповідь канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

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