Німеччина планує найближчими тижнями передати Україні новітні системи ППО IRIS-T SLM: що про них відомо

Так, Німеччина обіцяють передати Україні ППО IRIS-T SLM найближчими тижнями.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Нагадаємо, про передавання системи ППО 1 червня 2022 року заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу в Бундестазі. Тоді очільниця МЗС ФРН повідомляла, що уряд відправить IRIS-T SLM протягом місяць, але цього не сталося. Бербок пояснювала затримку тим, що озброєння буде постачатися компанією-виробником Diehl безпосередньо до України, а не зі складів Бундесверу.

#Servicetweet: Heute ab +/- 13:55 Uhr live auf diesem Kanal: gemeinsame Pressebegegnung von Außenministerin @ABaerbock mit ihrer isländischen Amtskollegin Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir @thordiskolbrun. https://t.co/BnCxUTBPfv — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 23, 2022

Що відомо про історію створення та основні зарактеристики IRIS-T SML

IRIS-T SML - система протиповітряної оборони, яка була розроблена компанією Diehl Defence як наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (колісна база 8х8). Використовує модифіковані керовані ракети класу "повітря-повітря" з малою дальністю - IRIS-T. Роботи над зенітною ракетою наземного базування на базі IRIS-T розпочалися 2000 року. Їх фінансувало Міжнародне управління оборонних технологій та закупівель. Ракета також використовувалася в інших системах (наприклад, UHT Tiger). В період між 2000 та 2002 роками проводилися випробувальні постріли наземного запускання IRIS-T (на полігоні Сальто-ді-Квірра, Сардинія).

Ракета складається з п'яти модулів:

електронне обладнання та охолодження;

система наведення;

бойова частина та двигун з органами управління;

підривник.

Триметрову ракету оцінюють у 400 тисяч євро. Наразі ракета стоїть на озброєні 9 європейських держав. А 2008 року заявку на постачання IRIS-T подала також ПАР.

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