Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні 2025 року – Reuters

Німецький бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу.

Німеччина планує скоротити військову допомогу Україні від 8 млрд євро до 4 млрд євро 2025 року. Це пов’язано з дефіцитом німецького бюджету.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт бюджету Німеччини на 2025 рік.

Після місяців суперечок німецький уряд планує затвердити бюджет на 2025 рік у сподіваннях, що економічне відновлення допоможе скоротити розрив бюджету у 17 млрд євро між прогнозованими видатками та доходами.

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"Згідно з проєктом бюджету, з яким ознайомилося Reuters, бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро 2024 року", – йдеться в публікації.

Видання зазначає, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку 2024 року, але зростання виявилося повільнішим від очікуваного. Тому уряд Німеччини, як і Великої Британії та Франції, намагається закрити бюджетну діру будь-яким способом.

Німецький бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися термін дії спеціального фонду збройних сил, призначеного для досягнення мінімальних цілей НАТО щодо витрат.

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Видання нагадало, що після початку повномасштабної війни РФ проти України канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення спецфонду у розмірі 100 млрд євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону у 2% ВВП.

У статті повідомляється, що в регулярному бюджеті 2028 року очікується дефіцит у розмірі 39 млрд євро, а для досягнення мети НАТО без спецфонду потрібно 28 млрд євро. Як розповіли джерела видання, протягом 2026-2027 років дефіцит фінансування становитиме 13 млрд євро.

До слова, за інформацією видання Merkur, влітку Німеччина таємно почала передавати Україні велику партію військової допомоги. До неї, зокрема, увійшла важка бронетехніка.

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