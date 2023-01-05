Німеччина пообіцяла нові поставки зброї до України після рішення Франції надати Києву танки

Після рішення Франції надати Україні легкі танки, Німеччина заявила, що також "адаптуватиме поставки до потреб на полі бою" в Україні.

Після рішення Франції надати Україні колісні танки, Німеччина також заявила про перспективу подальших поставок озброєнь Києву.

Про це пише RND.

"Ми не припинимо постачання зброї в Україну", - заявив віцеканцлер Роберт Габек у четвер на економічній конференції в Осло.

Посилаючись на рішення Франції та обговорення в уряді США щодо постачання бронетранспортерів, міністр економіки додав: "Ми завжди будемо адаптувати наші поставки до потреб на полі бою".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським повідомив, що Париж поставить Києву колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion.

Після цього посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив про впевненість щодо передавання Києву бойових танки Leopard 2 з Берліну.

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