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Німеччина пообіцяла нові поставки зброї до України після рішення Франції надати Києву танки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Німеччина пообіцяла нові поставки зброї до України після рішення Франції надати Києву танки

Фото: Pexels

Після рішення Франції надати Україні легкі танки, Німеччина заявила, що також "адаптуватиме поставки до потреб на полі бою" в Україні.

Після рішення Франції надати Україні колісні танки, Німеччина також заявила про перспективу подальших поставок озброєнь Києву.

Про це пише RND.

"Ми не припинимо постачання зброї в Україну", - заявив віцеканцлер Роберт Габек у четвер на економічній конференції в Осло.

Посилаючись на рішення Франції та обговорення в уряді США щодо постачання бронетранспортерів, міністр економіки додав: "Ми завжди будемо адаптувати наші поставки до потреб на полі бою".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським повідомив, що Париж поставить Києву колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion.

Після цього посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив про впевненість щодо передавання Києву бойових танки Leopard 2 з Берліну.

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