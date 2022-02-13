Німеччина, попри санкції проти Росії, продовжує постачати товари військового призначення - ЗМІ

2020 року Росія була четвертою країною-одержувачем таких товарів з Німеччини.

Німецькі компанії, не зважаючи на введенні проти Росії санкції Європейського союзу, ігнорують та продовжують постачати до Кремля велику кількість товарів подвійного призначення, які можна використовувати у військових цілях.

По це йдеться у розслідуванні журналістів агентства Welt am Sonntag.

Також читайте На Донбасі бойовики погрожували спостерігачам місії та глушили безпілотники — ОБСЄ

За інформацією видання, 2020 року Міністерство або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (Bafa) видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення до Росії. Загальна вартість - майже 366 мільйонів євро. 2020 року Росія була четвертою країною-одержувачем таких товарів з Німеччини. ЇЇ випередили лише Китай (1,6 мільярда євро), США (мільярд євро) і Бразилія (371 мільйон євро). Про які саме військові товари йдеться - невідомо.

Варто зазначити, що після анексії півострова Крим до Росії запровадили більш жорсткі санкції, відповідно до яких до експорту до РФ ЄС застосувала більш жорсткі критерії, ніж до інших країн.

У 2021-му уряду Німеччини вже ставили питання щодо експорту товарів подвійного призначення, проте Берлін відповів, що перед тим, як переглядати рішення, треба переконатися, що ці товари використовуються у військових цілях.

Як повідомлялося, Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Заступник очільника парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Александер Ламбсдорфф пояснив це тим, що країна намагаєтся врегулювати конфлікт між Україною та Росією дипломатичним шляхом.

Довідка:

Товари подвійного призначення – це товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. До них відносяться машини, які можна використовувати у виробництві зброї, технології для будівництва літаків або певні хімічні речовини.

Читайте також: